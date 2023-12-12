Olay, saat 15.30 sıralarında Gebizli Mahallesi 1112 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaldırım üzerinde hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 25-30 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri branda kurup, inceleme yaptığı ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA