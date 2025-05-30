İstanbul İl Jandarma Komutanlığı , dün (29 Mayıs) gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla "Parada Sahtecilik" suçuna ağır bir darbe vurdu. Düzenlenen baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyar TL olan büyük miktarda sahte döviz ele geçirildi. Operasyon kapsamında, yabancı uyruklu 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düğmesine basıldı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Parada Sahtecilik" suçlarından savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Operasyon detaylarında, sadece sahte döviz değil, aynı zamanda sahte para imalatında kullanılan çok sayıda materyalin de ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, sahte para üretiminin yapıldığı 1 adet matbaa da deşifre edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı ve Kahraman Jandarma'yı tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" mesajını vererek, bu tür suçlarla mücadelenin aralıksız süreceğinin altını çizdi. Bu başarılı operasyon, ülkedeki mali güvenliği tehdit eden unsurlara karşı önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.