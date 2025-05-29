Diyarbakır, uyuşturucuyla mücadelede tarihinin en büyük operasyonlarından birine sahne oldu. Jandarma ekipleri, İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin sağladığı eşsiz destekle yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda, devasa miktarda uyuşturucu madde ham maddesi ele geçirdi ve zehir tacirlerine ağır bir darbe vurdu.

Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından titizlikle planlanan operasyonlar, Lice ve Hani ilçelerini kapsadı. Toplam 61 operasyonel tim ve 645 personelin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, adeta bir rekor kırılarak 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi. Bu devasa miktar, piyasa değeri yaklaşık 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek kapasitede.

Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli zehir taciri kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Yetkililer, bu başarılı operasyonun, uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladılar.

Operasyonların ardından yapılan açıklamada, Diyarbakır Valisi, operasyonları koordine eden Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları, operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve kahraman jandarma personeli tebrik edildi. Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" denilerek, uyuşturucuya karşı mücadelenin aralıksız süreceği mesajı verildi.