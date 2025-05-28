Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla yoğun denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, 25-26 Mayıs 2025 tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi.

İki gün süren denetimlerde ekipler, toplam 908 aracı kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 392 araç ve sürücüye toplam 1 milyon 293 bin 745 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 27 araç trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların trafikte can ve mal güvenliğini artırmak, kazaları önlemek ve trafik düzenini sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceğini bildirdi. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve denetimlere hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.