Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'ta dün gece 04.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Sokakta yürüyen üç arkadaş ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Gerginliğin ardından aracına binen şahıs, akıl almaz bir şekilde sokağa geri döndü. Otomobili, tartıştığı üç arkadaşın üzerine kasten sürdü. Aracın çarpmasıyla birlikte 3 kişi yere savrularak yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı ve dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında ise henüz detaylı bilgi verilmedi.