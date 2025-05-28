İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dijital suçlarla mücadelede kazanılan büyük başarıyı kamuoyuna duyurdu: "Hesaplarında 8.3 Milyar TL’lik Hesap Hareketi bulunan 144 şüpheliyi yakaladık!"

Jandarma'nın 9 ilde eş zamanlı düzenlediği "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" operasyonları, sanal dünyanın karanlık yüzüne ağır bir darbe vurdu. Toplamda 8.3 milyar TL gibi astronomik bir hesap hareketliliği tespit edilen 144 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 89'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te gerçekleştirildi.

Dolandırıcılık Yöntemleri Şaşırttı

Yakalanan şüphelilerin, çeşitli yöntemlerle vatandaşları mağdur ettiği belirlendi:

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek.

Sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşları dolandırmak.

Sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak.

İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek.

Sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşları dolandırmak.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyon için valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve "Kahraman Jandarmamızı" tebrik etti. Yerlikaya, "Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" mesajını vererek, siber suçlarla mücadelenin aralıksız süreceğinin altını çizdi.