Jandarma Genel Komutanlığı, FETÖ terör örgütünün "Güncel Yapılanması"na yönelik ülke genelinde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüten ve çeşitli suçlardan aranan toplam 101 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla iletişim kurdukları, terör örgütüne finansman sağladıkları ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar neticesinde, çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

[İçişleri Bakanı/Yetkili Kişi Adı], operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve bu zorlu görevi başarıyla tamamlayan kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemiz aralıksız devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Bu başarılı operasyon, FETÖ'nün yeni yapılanma çabalarına karşı güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.