Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya'nın da ön planda olduğu geniş çaplı operasyonlarla kaçakçılık faaliyetlerine ağır bir darbe vurdu. Son bir hafta içerisinde il genelinde gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonların önemli bir ayağı Alanya'da gerçekleşirken, Kepez, Muratpaşa, Manavgat ve Kumluca ilçelerinde de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu başarılı operasyonlar sonucunda 733 bin 80 adet kaçak boş/dolu makaron, 1.480 paket kaçak sigara, 295 adet kaçak elektronik sigara, 166 kilogram kaçak tütün, 100 litre kaçak içki, 49 adet kaçak emtia ele geçirildi.



Emniyet güçlerinin sadece kaçak ürünlerle mücadele etmediği, aynı zamanda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak Alanya ve diğer ilçelerdeki adli makamlara teslim edildi ve cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri,Antalya genelinin huzur ve güvenliğini sağlamak adına kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, bu tür suçlara karışanlara göz açtırılmayacağını ifade etti. Başarılı operasyonlar, Alanya halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.