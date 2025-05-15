Antalya’nın Alanya ilçesinde görev yapmakta olan ve aslen Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Yalındal köyünden olan Jandarma Astsubay Çavuş Merve Yiğit (23), geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen bu acı haber, ailesini, sevenlerini ve tüm hemşehrilerini yasa boğdu.

Görevine bağlılığı, disiplini ve çalışkanlığı ile tanınan Merve Yiğit’in vefatı, başta ailesi olmak üzere görev yaptığı birimdeki silah arkadaşlarını da derin bir üzüntüye sevk etti. Alanya İlçe Jandarma Cezaevi Tabur Komutanlığında görevli olan genç astsubay, meslek hayatının henüz başındayken hayata gözlerini yumdu.

Hayatını kaybeden Merve Yiğit’in cenazesinin, bugün (15 Mayıs Perşembe günü) öğle namazına müteakip memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Yalındal köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi. Yiğit ailesinin acısı, tüm köy halkı tarafından derinden hissedilirken, cenaze törenine çok sayıda seveni, köy halkı, askeri erkan ve kamu görevlilerinin katılması bekleniyor.

Merve Yiğit’in babası Ali Yiğit’in de emekli bir astsubay olduğu, kızının mesleki hayatında en büyük ilham kaynaklarından biri olduğu belirtildi. Aynı mesleği paylaşan baba-kızın bu dramatik kaderi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.