Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 5 Ağustos 2024 tarihinde genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama, bölgedeki trafik güvenliğini artırmak ve yasadışı faaliyetleri önlemek amacıyla yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 826 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlar arasında, kurallara uymayan ve çeşitli trafik ihlalleri bulunan 53 araca 146.350 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, uygulama sırasında 5 araç trafikten men edilirken, 2 aranan şahıs da yakalandı. Jandarma, bu tür uygulamaların düzenli olarak devam edeceğini ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.