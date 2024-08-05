Kaza, Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine giden Yağız Kömsöken (18) yönetimindeki 07 BED 506 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Olha Kornutıak'a (40) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Ukraynalı kadın ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İki kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kornutıak ve Kömsöken, ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yağız Kömsöken ve Olha Kornutıak hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.