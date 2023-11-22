Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Kasım Salı günü Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL, Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu, Aşağı Oba Hasan Atıcı İlkokulu ve çevrelerinde denetim uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda, okul çevreleri, şüpheli şahıs ve araçlar kontrol edildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.