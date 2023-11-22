Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma yaptı.



Yapılan çalışmalarda; 76 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 182 adet elektronik sigara, 100 paket pipo tütünü, bin 170 adet puro, 2 milyon 321 bin adet dolu makaron, 295 kilo kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili yakalanan 11 şahsa işlem yapıldığı bildirildi.



KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)