İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki E.B. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırıda daha önce 1. sınıf emniyet müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memuru Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı. Amilağ’ın cenazesi törenin ardından memleketi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.







SALDIRI ANI VE SORUŞTURMA SÜRECİ



Olay sabah saatlerinde Balçova Çetin Emeç Mahallesi’nde meydana geldi. Pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş açan E.B., ilk atışta Hasan Akın’ı şehit etti. Çatışmada Muhsin Aydemir de hayatını kaybetti. Saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirilirken, soruşturma kapsamında babası N.B. dahil toplam 17 şüpheli tutuklandı; bazıları adli kontrolle serbest bırakılmıştı.





