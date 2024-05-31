Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, şu ifadelere yer verdi: "Siyasetin milletimize hizmet etmek, ülkemizi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olduğuna inanıyorum. Bu inançla, İYİ Parti’de başladığım siyasi yaşamımda 2023 genel seçimleri öncesinde İYİ Parti Antalya İl Teşkilatı bünyesinde yapılan milletvekili temayül yoklamasında birinci çıkarak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı oldu. 14 Mayıs genel seçimlerinde ise Antalyalı hemşerilerimin takdiriyle milletvekili seçildim. Bugüne kadar da milletin vekili olmayı gaye edindim, özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalyamız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil İYİ Parti’de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle, İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu karar şahsım için kolay olmamış, ancak milletimize ve Antalyamıza daha iyi hizmet edebilmek adına gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonrada siyasete milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim. Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim.”

Kaynak: Haber Merkezi