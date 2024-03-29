Alanya Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Şahin'i çıkaran İYİ Parti, Alanya’da kan kaybetmeye devam ediyor. 2019 yerel seçiminde Alanya Belediye Meclis Üyesi seçilen Halit Öztürk, şok bir kararla İYİ Parti’den istifa etti.

Partisinden istifa eden Alanya’nın sevilen, sayılan iş insanlarından Halit Öztürk, yerel seçim için Cumhur İttifakı’nın adayı Adem Murat Yücel’e destek verme kararı aldı. Öztürk, “Üretken belediyecilik anlayışı ile Alanya’da eser ve hizmet siyaseti yapan, ayırmadan, ayrıştırmadan herkesi birleştirip, bütünleştiren Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e destek verme kararı aldım. Çünkü bu hizmetlerin devamı için 'Dahası Var' diyoruz, sandıkta Adem Murat Yücel’e destek sunacağız” dedi.