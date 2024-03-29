Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel mahalle buluşmalarına Yaylalı Mahallesi ile devam etti. Yaylalı Mahallesi'nde coşkulu bir kalabalık Başkan Yücel'i meşaleler, havai fişekler ve sloganlarla karşıladı. Başkan Yücel, tek tek vatandaşlar ile selamlaşarak böyle coşkulu bir karşılama için teşekkür ederim." dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BENİ HER ZAMAN KENDİ ÇOCUĞUNUZ GİBİ GÖRDÜNÜZ

Başkan Yücel programda mahalle sakinlerine seslenerek, "Bizi en iyi tanıyanlar sizlersiniz. Buradaki herkesi isim isim sayarım. Ben bu mahallemize bugüne kadar hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Alanya necip ve kadir-şinas bir halkın yaşadığı kadim bir şehir. Bu şehre, bu mahallelerimize hizmet etmek büyük bir gurur. Biz seçim startımızı da buradan baba ocağı Kestel'den verdik, son günlerde de Yaylalı'ya gelmek istedim. Buradaki vatandaşlarımıza yeni ekibimizin çok güçlü ve Alanya'ya hizmet aşkıyla dolu olduğunu söylemek istiyorum. Yaylalı Mahallemize de bir sürü hizmet yaptık. Bu mahalleye düğün salonu dediniz yaptık, toplantı yeri dediniz yaptık, park dediniz yaptık. Elbette eksiklerimiz var onlarıda tamamlayacağız. Yaylalı Mahallemize bir çok hizmet yaptık ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Beni her zaman kendi çocuğunuz gibi gördünüz ve destek verdiniz o yüzden size sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

“YAYLALI SENiNLE”

Vatandaşlar Başkan Yücel’in sözlerini, "Yaylalı seninle" sloganları ile kestiler. Başkan Yücel, "Beni ayakta tutan sizin bu sevginiz, sizin bu desteğiniz. Benim sayemde birileri de buraları, köyleri, yaylaları öğrendi. Benim sayemde birileri de buraları öğrendiyse ne mutlu bize. Bizim daha yapacak çok işimiz, daha çok hizmetlerimiz ve daha çok ideallerimiz var. Bu yüzden hem kendime hem de Hakan Başkanıma önce hayır dualarınızı sonra oylarınızi istiyoruz." diye konuştu.

Yaylalı halkı Başkan Yücel'le fotoğraf çektirme yarışına girerek aynı coşku ile uğurladı.