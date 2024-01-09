İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Deniz Süleyman Arslan ve Mustafa Eser, istifa kararını açıkladı. Deniz, Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve ekibinin parti içinde oluşan yönetim kriziyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Ali Deniz, İYİ Parti'nin kuruluş amacının iktidara alternatif olmak olduğunu vurgulayarak, Antalya İl Başkanı Karacan ve ekibinin Antalya'da iktidara talip olmadığını üzülerek gördüklerini ifade etti. Deniz konuşmasında İYİ Parti İl Başkanını ittifakın bozulmasıyla İYİ Parti’nin tabela partisi oluruz’ dediğini iddia ederek, İl Başkanı Karacan’nın iktidar iddiası olmadığını söyledi.

Yönetim kurulu üyelerinin eleştirilerini şiirle, sazla sözle geçiştirdiklerini belirten Deniz, parti içindeki görüş ayrılıklarının nasıl yönetildiği, istifa edenlerin eleştirilerini dikkate almadıkları gibi konularda da eleştirilerde bulundu.

KAYNAK: Lider Haber