İYİ Parti 5 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir araya geldi. Toplantı saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında başladı. Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, aday tespit usulünü görüşüp belirleyecek. Aday listelerinin teslimine ilişkin görevlendirmeleri karara bağlayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu hafta yapacağı il gezilerinin detayları görüşülecek.

GİK toplantısında, olası İstanbul ve Ankara adaylarının üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

İYİ PARTİ'NİN 5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

Buna göre; Manisa ’ da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.

NESRİN ÜNAL KİMDİR?

1961 senesinde Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı. 21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi. 8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Evlidir ve üç çocuk annesidir.