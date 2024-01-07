Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) adaylar belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Toplantıda 11 büyükşehir ve 15 ilin adaylarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için belirlenen isim geçmiş dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.
Antalya’da Aday Belirsizliği Sürüyor
Cumhrubaşkanı Erdoğan’ın açıkladı 26 ilin adayları arasında Antalya’nın olmaması dikkat çekti. Antalya’da adayın kim olacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde iddia edilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün adaylığının kesinleştiği haberlerinin ardından bugün ki toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayının açıklanmamasının ardından gözler 15 Ocak’ta düzenlenecek olan toplantıya dikildi.
İşte Toplantıda Açıklanan 26 İlin Adayları:
Adayları açıklanan büyükşehirler:
İstanbul - Murat Kurum
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu
Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş
Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan
Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz
Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş
Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen
Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın
Ordu - Mehmet Hilmi Güler
Adayları açıklanan diğer iller:
Artvin - Mehmet Kocatepe
Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu
Elazığ - Şahin Şerifoğulları
Edirne - Belgin İba
Düzce - Faruk Özlü
Bitlis - Nesrullah Tanğlay
Bingöl - Erdal Arıkan
Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu
Çankırı - Hüseyin Filiz
Kastamonu - Tahsin Babaş
Rize - Rahmi Metin
Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
Tokat - Eyüp Eroğlu
Yalova - Mustafa Tutuk
Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen
KAYNAK: Haber Merkezi