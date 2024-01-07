Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) adaylar belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Toplantıda 11 büyükşehir ve 15 ilin adaylarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için belirlenen isim geçmiş dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Antalya’da Aday Belirsizliği Sürüyor

Cumhrubaşkanı Erdoğan’ın açıkladı 26 ilin adayları arasında Antalya’nın olmaması dikkat çekti. Antalya’da adayın kim olacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde iddia edilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün adaylığının kesinleştiği haberlerinin ardından bugün ki toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayının açıklanmamasının ardından gözler 15 Ocak’ta düzenlenecek olan toplantıya dikildi.

İşte Toplantıda Açıklanan 26 İlin Adayları:

Adayları açıklanan büyükşehirler:

İstanbul - Murat Kurum

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

Artvin - Mehmet Kocatepe

Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Edirne - Belgin İba

Düzce - Faruk Özlü

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bingöl - Erdal Arıkan

Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Kastamonu - Tahsin Babaş

Rize - Rahmi Metin

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

KAYNAK: Haber Merkezi