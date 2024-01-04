Gazeteci Ali Buldu’nun sosyal medya üzerinden ‘Hayırlı olsun’ sözleriyle paylaştığı ve iddiaya göre, AK Parti'nin Antalya Büyükşehir adayının Hakan Tütüncü olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tütüncü'nün adaylığını pazar günü Haliç Kongre Merkezinde açıklayacağı ifade edildi. Aday adayları arasında daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış olan Menderes Türel de bulunuyor.

Antalya'da AK Parti kulislerinde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Hakan Tütüncü ve Menderes Türel'in adaylık ihtimalleri üzerinde durulurken, gelen bu iddiayla birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Hakan Tütüncü olduğu söylendi.

İŞTE O PAYLAŞIM...