Yargıtay, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Son bir yıl içinde 96.376 üye kaydederek 365 bin üye sayısına ulaşan Yeniden Refah Partisi en çok büyüme gösteren siyasi parti oldu.
Yeniden Rafah Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Çapun konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
‘’Partimiz büyük bir başarı göstererek 365 bin üyeyi geçmiş bulunmakta. Bu da göstermiş oluyor ki genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimin kaderini de Yeniden Refah Partisi belirleyecektir. Yerel seçimler için bir çok bölgede adaylarımız açıklanmıştır. Alanya için istişarelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Gerektiği taktirde elini taşın altına koymaktan hiç bir dava arkadaşımızın çekinmeyeceğinden şüphemiz yoktur.’’