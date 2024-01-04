Yargıtay, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Son bir yıl içinde 96.376 üye kaydederek 365 bin üye sayısına ulaşan Yeniden Refah Partisi en çok büyüme gösteren siyasi parti oldu.

Yeniden Rafah Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Çapun konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: