Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar dün AYM kararını hiçe sayan dolayısıyla Anayasa’yı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında CHP olarak bugün yapılacak MYK toplantımızın ardından yapılan PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız” dedi.

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“MYK’mızın ve Parti Meclisimizin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz anayasaya karşı darbe girişimidir” diye konuşan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP’nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle Parti Meclisimiz yeniden toplanacaktır.

CHP şu ana kadar İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 7 büyükşehir dahil 353 yerde belediye başkan adayını belirlemişti. Bu gelişme sonrası bugün Parti Meclisi’nde adaylığı resmileşip, kamuoyuna ilan edileceği duyurulan Osman Özçelik’in Alanya Belediye Başkan adaylığı ise önümüzdeki haftaya kaldı.

KAYNAK: Alanya Postası