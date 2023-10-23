İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Şefik Bahçe, ‘2024 yerel seçimlerinin şafağında siyasi kariyerime yerel yönetim alanında devam etmek amacı ile İlçe Başkanlığı görevimi devrediyorum’ ifadeleri ile ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Bahçe kamuoyuna yaptığı açıklamasında, “İlçe Başkanımız Sn.Alper Arıkan’ın Antalya İl Yönetiminde görev almasının akabinde 21.01.2023 tarihinde İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile İl Başkanlığımızın denetiminde yapılan seçim ile İlçe Başkanı olarak görevlendirildim. Görev aldığım günden bugüne kadar İYİ Parti’miz ve Alanya’mız için yol arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden, gücümüz yettiğince çalışmaya özen gösterdik. 2024 yerel seçimlerinin şafağında siyasi kariyerime yerel yönetim alanında devam etmek amacı,yerel seçimlerde Parti’mizin üstün başarı göstermesi ve seçimleri mutlak suretle kazanmak hedefi doğrultusunda onur ve gururla sürdürmüş olduğum İlçe Başkanlığı görevimi; yerel seçimler öncesi mevcut yol arkadaşlarımızın başarısına başarı ekleyebilecek bir dava arkadaşımıza devretmek amacıyla bırakıyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; aynı azim ve kararlılık ile Alanya’mızda İYİ Parti’mizin kazanması için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Partimiz kurulduğu günden bu güne kadar ülkemizin geleceği ve İYİ Parti’mizin başarısı için birlikte ter döktüğümüz arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor; İlçe Başkanlığından istifamı kamuoyuna arz ediyorum” dedi.