Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve yönetimi ile bir araya gelen MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve yönetimi, siyasi gündemi değerlendirdiler. Ziyarette Cumhur İttifakı’nın geleceği ve başarısı için yapılacak faaliyetler konuşuldu. Sünbül, Tavlı’ya ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf tablosunu hediye etti. Ziyaretten dolayı memnuniyeti belirten Tavlı, anlamlı hediye için ayrıca teşekkür etti.