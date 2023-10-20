Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Mevlüt Çakan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

‘’İNŞAAT-EMLAK SEKTÖRÜ

SEKTÖRDEKİ SIKINTI GERÇEKTEN İKAMET KISITLAMASINDAN MI KAYNAKLANIYOR ?

ANTALYA: Tüik verilerine göre Antalya'da geçen yıl 26.169'u ilk satış (sıfır daire) olmak üzere toplam 80.459 konut satışı olmuştur. 2022 yılı Antalya Bölgesi emlak-inşaat sektörü için altın yılı diyebiliriz.

Bu yıl bu rakam 14.131'i ilk satış olmak üzere 37.247 civarında. Kalan 2 ayda da geçen yıl satış miktarına ulaşabilme imkanı yok. Satışlar yarı yarıya düşmüş durumda.

Komşu iller Mersin ve Muğla'ya baktığımızda da benzer bir tablo var. O bölgelerde de satışlar yarı yarıya düşmüş durumda.

Mersin, Muğla Antalya turizm kentleri yabancıların ağırlıklı mülk aldığı yerler. İkamet kısıtlaması oralara da etki etti diyebilir miyiz ?

CEVAP HAYIR

Turizm kenti olmayan ;

Yozgat 2022 yılında 6.400 satıştan , 2023'te 2.900'e ,

Konya 2022 yılında 34.500 satıştan ,2023'te 17.500'e ,

Kırşehir 2022 yılında 4.500 satıştan ,2023'te 2.400'e ,

Ankara 2022 yılında 126.000 satıştan ,2023'te 67.000'e düşmüş durumda. Neredeyse tüm Türkiye aynı düşüşü yaşıyor.

Dileyen vatandaşlarımız tuik.gov.tr TÜİK internet sitesinden illerdeki konut satışlarının durumuna bakabilirler.

Tüm ülkede sıfır ve ikinci el konut satışlarında yarı yarıya düşüş yaşanırken Alanya'daki düşüşün sebebinin ikamet kısıtlaması olduğu söyleniyor.

Alanya'da 4 mahallede kısıtlama var ancak işini bilen emlakçı-müteahhit arkadaşlar işin o kısmını ayarlıyor. Daire başka mahallede ikamet başka mahallede denetleyen sorgulayan yok.

İKAMET SINIRLAMASI KALKARSA ALANYA TÜRK VATANDAŞLARININ YAŞAYABİLECEĞİ BİR ŞEHİR OLMAKTAN TAMAMEN ÇIKACAK

Konut ve kira fiyatları herkesin malumu. Şehre gelen öğrenci, memur konut ve kira fiyatlarından dolayı Alanya'da kalmak istemiyor. Gelen yabancıllar kendi kuaförlerini, kendi transfer şirketlerini, kendi güzellik merkezlerini, kendi kreşlerini yasa dışı bir şekilde işletiyor.

Emlak ve İnşaat sektörü tabiki önemli , bir çok yan sektör betondan, inşaattan nemalanıyor.

Ancak ADIM BAŞI EMLAKÇI, ADAM BAŞI MÜTEAHHİT dolu olan bu şehirde bu sektör temsilcilerinin şapkayı alıp nerede hata yaptıklarını düşünmeleri gerekmez mi? Sektördeki krizin faturasını ikamet kısıtlamasının ortadan kalkması ile yüksek kira, yüksek konut fiyatı olarak tüm Alanya halkı mı ödesin? En temel ihtiyaç olan barınma problemini göz ardı mı edelim?

Velhasıl konut satışlarının düşmesinin nedeni ikamet kısıtlaması değil. Nedenini hepimiz biliyoruz. ‘’