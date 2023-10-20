Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Mevlüt Çakan, Alanya Belediyesi yöneticileri ve muhtarların Sırbistan’a yaptığı gezi nedeniyle eleştirilmesine tepki gösterdi. Çakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir kaç gündür muhtarların yurtdışı gezisi nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını görüyoruz. Muhtarlar gününde de bu eleştiriler artarak devam etti. Belki ekonomik belki sosyal sebeplerden ötürü ömrü boyunca yurtdışı görmemiş, göremeyecek muhtarlarımızın oraları görüp bilgi ve dünya görüşlerine katkı yapma fırsatı bulmasını olumlu karşılıyorum. Aldıkları asgari ücret ile zor bir iş yapıyorlar. Her gün vatandaşın direkt muhatabı halindeler. Eleştirileri yapan vatandaşımızın kendi mahallesine özgü kaygıları olma ihtimali nedeniyle bir kenarda tutuyorum. Önümüz muhtarlık seçimi kendi mahallelerinde gereken tutumu sergileyeceklerdir. Ancak bazı siyasilerin bu konu üzerinde tepinmesini anlayabilmiş değilim. Eğer Alanya Belediyesi Özel Kalem Yurtdışı harcama bütçesine bakılırsa hangi siyasi parti meclis üyelerinin kaç kere yurtdışına çıktığı belediye bütçesinden ne kadar ödenek ayrıldığı göreceklerdir. Bu siyasilerin kendi meclis üyelerine de aynı tavsiye ve hatırlatmayı yapmalarını tavsiye ediyorum. Belediye başkan ve yöneticilerinin de yurtdışı gezisi vizyonlarının gelişimine katkı sağlar ve bu katkıyı Alanya'ya yansıtırlarsa bu da şehrimiz için bir artı olacaktır. Son dönemde şehrimizde yaşanan olumsuzluklara bakıldığında belediye yöneticilerinin vizyona ihtiyaç duyduğu açıktır.”