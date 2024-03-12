Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından 16 milyona yakın emekliye yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalara başladı.

7 ALANDA DESTEK VERİLMESİ PLANLANIYOR

Yerel seçimler sonrasında Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa teklifiyle, 7 alanda yeni destekler planlanıyor. Düzenlemeler, emeklilerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmayı ve gelirlerini arttırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, bazı alanlarda ücretsiz hizmet ve maaş artışı sağlayacak adımlar üzerinde duruluyor.

SU FATURALARI VE TOPLU TAŞIMA

Edinilen bilgilere göre; emekliler için yerel yönetimlerle protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok düzenleme için görüşmeler yürütülüyor.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile protokol imzalanarak, başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması da sağlanacak.

UÇAK VE TREN BİLETLERİ

Uçak ve tren biletlerinde emeklilere indirim yapılması için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hazırlıklar yürütülüyor. Sosyal aktiveteler kapsamında da müze ve ören yerlerine girişte ayrıcalık sağlanması için planlama yapılıyor.