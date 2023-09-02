Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, deplasmanda rakibi Pendikspor'un 90+3'te attığı golle 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 45'inci dakikasında Alanyaspor'da Efecan Karaca bir de penaltı kaçırdı. Alanyapor'un golünü 88 dakikada L. Augusto attı.
İstanbul'da Kazanan Yok
Süper Lig'in 4. haftasında Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, deplasmanda Pendikspor'la berabere kaldı.
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