Cimbom’un Devler Ligi fikstürü belli oldu! Cimbom’un Devler Ligi fikstürü belli oldu!

Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, deplasmanda rakibi Pendikspor'un 90+3'te attığı golle 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 45'inci dakikasında Alanyaspor'da Efecan Karaca bir de penaltı kaçırdı. Alanyapor'un golünü 88 dakikada L. Augusto attı. 