Süper Lig’in 18. haftası 2023-2024 sezonunun en kritik maçlarından birine sahne oldu.
Dev derbide İsmail Kartal’ın ekibi Fenerbahçe ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hakem Arda Kardeşler’in düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Dev derbide gol sesi çıkmadı
Karşılaşmanın sık sık faulle duran ve isabetli şut atılmayan ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Temponun biraz arttığı ikinci devrede de takımların skoru değiştirme çabaları yetersiz kaldı. Dev derbi 0-0'lık skorla bitti.
3 isim cezalı duruma düştü
Sarı-lacivertlilerde 57. dakikada sarı kart gören İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılılarda ise 64. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira ve 73'te sarı kart gören Sacha Boey cezalı duruma düştü.
İki takım da haftayı 44 puanla bitirdi
Zirvede puanını 44'e çıkaran iki takımdan sarı-lacivertliler, averajla liderliğini sürdürdü.
Lige verilecek aradan sonra Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Galatasaray ise Konyaspor'u ağırlayacak.