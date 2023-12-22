Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Rıza Çalımbay sonrası, siyah-beyazlılarda teknik direktör arayışları derhal başlarken listede 8 isim yer aldı.
Beşiktaş'ın tek yerli adayının Sergen Yalçın olması dikkat çekti.
İşte Beşiktaş'ın hoca adayları:
Sergen Yalçın
Fabio Cannavaro
Ruud Van Nistelrooy
Slaven Bilic
Jorge Sampaoli
Frank de Boer
Bruno Genesio
Stanislav Cherchesov
"Sergen Yalçın oley"
Öte yandan taraftarlar, 3-1 mağlup olunan Alanyaspor maçının son dakikalarında skora tepki göstererek siyah-beyazlı takımda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine 'Sergen Yalçın oley' tezahüratlarında bulundu.
Eski hocalarını isteyen taraftarlar, yönetime de "Macera aramayın" mesajı verdi.