Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Rıza Çalımbay sonrası, siyah-beyazlılarda teknik direktör arayışları derhal başlarken listede 8 isim yer aldı.

Beşiktaş'ın tek yerli adayının Sergen Yalçın olması dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın hoca adayları:

Sergen Yalçın

Fabio Cannavaro

Ruud Van Nistelrooy

Slaven Bilic

Jorge Sampaoli

Frank de Boer

Bruno Genesio

Teknik Direktör Tekke’den Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar! Teknik Direktör Tekke’den Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar!

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"Sergen Yalçın oley"

Öte yandan taraftarlar, 3-1 mağlup olunan Alanyaspor maçının son dakikalarında skora tepki göstererek siyah-beyazlı takımda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine 'Sergen Yalçın oley' tezahüratlarında bulundu.

Eski hocalarını isteyen taraftarlar, yönetime de "Macera aramayın" mesajı verdi.

KAYNAK: En Son Haber