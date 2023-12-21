2024’de Triatlonun Kalbi Sporun Başkenti Alanya’da Atacak! 2024’de Triatlonun Kalbi Sporun Başkenti Alanya’da Atacak!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta kazanan Akdeniz ekibi oldu. Kara Kartal 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Alanyaspor ise bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak kritik virajı kayıpsız geçti. Fatih Tekke'nin planları tuttu. 9'da Omar Colley fileleri sarstı, 38'de ise Daniel Amartey'in hatasında Yusuf Özdemir ağları havalandırdı. İlk yarı 1-1 sona erdi, takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti. İkinci devreden ise uzun bir süre gol sesi çıkmadı. 80'de Janvier fileleri sarstı, 90'da Carlos Eduardo sahneye çıktı ve maçın 3-1'lik skorunu belirledi.