Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta kazanan Akdeniz ekibi oldu. Kara Kartal 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Alanyaspor ise bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak kritik virajı kayıpsız geçti. Fatih Tekke'nin planları tuttu. 9'da Omar Colley fileleri sarstı, 38'de ise Daniel Amartey'in hatasında Yusuf Özdemir ağları havalandırdı. İlk yarı 1-1 sona erdi, takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti. İkinci devreden ise uzun bir süre gol sesi çıkmadı. 80'de Janvier fileleri sarstı, 90'da Carlos Eduardo sahneye çıktı ve maçın 3-1'lik skorunu belirledi.