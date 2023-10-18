İsrail’in dün akşam saatlerinde Gazze’deki hastaneye bombalı saldırı düzenlemesi bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye’nin dört bir yanında İsrail karşıtı vatandaşlar protestolara devam ediyor. Dün akşam saatlerinde bir grup protesto ekibi İstanbul’da bulununan büyük bir yemek markasına ait restaurantının camlarını kırararak İsrail’i protesto etti.
İsrail’in Son Yaptıklarına Karşı Protestolar Devam Ediyor
Dün akşam saatlerinde Gazze’deki hastane saldırısının ardından Türkiye’nin dört bir yanında protestolar devam etti. İstanbul’da bir protesto grubu ünlü bir yemek markasına ait restaurantın camlarını kırdılar.
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