7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail savaşında şiddet artıyor. İsrail tam anlamıyla insanlıktan çıktı. 12 gündür ablukaya alınan Gazze'de gece saatlerinde tam bir insanlık suçu işlendi.

Katliamcı İsrail devleti El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 850 kişi hayatını kaybetti.

Başta Türkiye olmak üzere dünyadan tepki yağdı.

Bu kapsamda Sağlık bakanlığı da harekete geçti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze'de sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiğini söyledi.

"Birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim"

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de Al-Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim.

İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir.

"Sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız"

Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede, bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim.

"Çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir"

Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'e de istişare halinde ivedilikle ülkemizle iş birliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen; Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz."