MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

‘’ Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer misafirleri, basınımızın değerli temsilcileri, bu haftaki toplantımıza başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza yürekten selamlarımı iletiyorum.

MHP, nice fırtınaya direnerek yükselmiş aşılmaz bir surdur. Milletimizin varlık ve irade nurudur. MHP mekteptir, metanettir. Melun heveslerin karşısında duran settir. Ne zaferlerle şımardık ne de yenilgilerle yılgınlığa kapıldık.

Geçmişini bilmeyen birinin, kendisini tanımayan toplumun ırmak akıntısına kapılmış kurumuş dal parçası gibi olduğunu iyi biliyoruz.

Her an yenilenerek her dem taze kalarak kontrolsüz tabloya ihtiyatlı yaklaşarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. MHP'nin gündemini tayin eden, koordinatlarını belirleyen sadece Türk milletidir. Bunun dışında ne varsa bize uzaktır. Milletimizden alacağımız desteği milletimize hizmet olarak göstermekteyiz. MHP ile Cumhur İttifakı'nın siyaseti bu temel üzerinden ilerlemekte.

Önümüzde 2 siyasi olay vardır. Biri 17 Mart'ta gerçekleşecek kurultayımız diğeri de 31 Mart seçimidir. 9 Ağustos'ta başlayan kongre sürecimiz büyük kurultayımızla taçlanacaktır. İlçe ve il kongrelerimiz yüksek katılımla tezahür etmiştir. ’’



BAŞKALARI GİBİ İHTİRASLAR PEŞİNDE KOŞMADIK

‘’ Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, takdirlerimi sunuyorum. Seçilen il ve ilçe başkanlarımı özellikle kutluyor, başarılar diliyorum. Biz siyaseti aşk ile, omuz omuza yaparız. Dava arkadaşlarında kader de paylaşılır keder de paylaşılır. Bizim mücadelemizde mertlik vardır; saygı ve sevgi esastır. Başkaları gibi ihtiraslar peşinde koşmadık. 2024'e doğru diyar diyar Anadolu teması ile inançla bezenmiş hazırlık içindeyiz. Toplantılarımıza da geçtiğimiz hafta sonu başladık. ’’



SIKILI YUMRUKLAR VARSA ONLARI AÇACAĞIZ

‘’ 26 Kasım'a kadar ilave 9 ayrı istişare toplantısı ile çalışmalarımızı Türkiye'nin tamamına yaygınlaştıracağız. Siyasi değerlendirmelerimizi özveri ile paylaşacağız. Sıkılı yumruklar varsa onları açacağız. Kafasında soru işareti olan varsa onları aydınlatacağız. Geçtiğimiz seçimlerin muazzez sonucunu mahalli seçimlerle perçinleyip Türkiye'nin ihya projesine koyulacağız. Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız.

Atılacak adımları önceden düşünmenin, kapasiteler açısından analiz etmenin adı stratejik bakıştır. Bize göre çalışmanın, hizmetin sonu yoktur. Daha güzeline, daha fazlasına ulaşmanın bahanesi hiç olamayacaktır. Çağın gerisinde kalmak, insandan kopmak hayatın ve hadiselerin çekim merkezinden uzaklaşmak demektir. ’’



MHP VE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK İNSANIMIZLA AYNI İSTİKAMETTEYİZ

‘’ Her şart altında halkın yanındayız. İnsanımızın huzur ve güvenliğini hedefledik. 54 yıldır hep bir adım önce olmanın mücadelesi ile bu günlere geldik. Gününü kurtaran, olduğu ile yetinen, kısır döngüye kapılan toplumların ilerlemesini, bir adım ileri gitmesini zor görüyoruz. Tarihimize inanıyor, güveniyoruz. MHP ve Cumhur ittifakı olarak insanımız ile iç içe ve aynı istikametteyiz. Hıyanet ve hamaseti milli birlik ruhu ile buluşturup atıyoruz. Biz bir insanın kalbinin nasıl attığına bakıyoruz. Her kim ne yaparsa kendi iflasını sağlar. Sabit bir fikrin, soğuk bir mizacın elinde sürüklenenler sonunda kaybetmeye mahkumdur.

Onların 81 ilde aday çıkarma iddiaları tantanadır. İlk zorlukta hakkından vazgeçmiş olsaydık tarih diye bir şey olmazdır. Arkamıza değil önümüze bakıyoruz. Yanlış ve yalan davalarla parlatmaya niyetlenenler beyhude, karanlık figüranlardır. ’’



85 MİLYONU EŞİT GÖREN BİLİNCE SAHİBİZ

‘’ Davamız asla karanlıkta kalmayacak. Aldatanları satanları kaçakları korkakları kalpsizleri ezip geçecektir. kökümüz sağlam gövdemiz canlıdır. Hem ülke hem dava bekasını korumak bize özgü marifettir. MHP ve Cumhur İttifakı 85 milyonu eşit gören kardeşlik bilincine, her vatan evladına, yoksula umut, yozlaşmaya engel olan anıtlaşmış olan bir hissiyata sonuna kadar sahiptir.

Temel ülkülerimiz ile çelişmeyen her insanımızı kaybetmek şöyle dursun kazanmaktan başka emelimiz olmadı. Kavgaya değil gönüller almaya geldik. Siyaset mücadelemizin yol haritasını da buna göre çizdik

400 yılı aşan bir süre hakimiyetimiz altında adalet, şefkat huzurla yönetilen Kudüs 9 Aralık 1917'de İngilizler tarafından işgal edildi. O gün bugün Kudüs ağlıyor. Mazlumların gözünden yaşlar akıyor. Mescidi Aksa bu yüzden hüzünlü, Filistinli kardeşlerimiz bu yüzden gariptir. Kudüs Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. Sanmasınlar sadece Kudüs, Gazze İslam'dır. Buraların dağı, kuşu, toprağı İslam'dır. ’’



MEDENİ ÜLKELER NEREDESİNİZ?

‘’ Zalimler kudurmuştur. Beyaz fosfor bombasının kullanıldığına ilişkin kanıtlar ortalığa döküldü. Gazze'de çocuklar, bebeler, yaşlılar kurşunların, bombaların hedefidir. Sivillerin yaşadığı 2 binden fazla bina bombalandı. Bebeklerin ağzında emzik değil yara vardır. Can kaybı 2 bin 700'e ulaşmıştır. İsrail bombardımanı ile ağır yaralanan anne ve ona bakan sabinin görüntüleri insanım diyen herkesin kalbini sızlatmıştır. Annesinin elini tutmuş ve annesi tepki vermemiştir. Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. Toplama kampına dönen Gazze'de dökülen kanlardan, yıkılan binalardan başka bir şey kalmamıştır. Ne hazin bir gerçektir ki insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor. Sözde medeni ülkeler İsrail'in arkasında toplanmıştır. Soruyorum alayınıza, neredesiniz? ’’



ÖZGÜRLÜK ŞAKŞAKÇILARI NEREYE GİTTİNİZ?

‘’ Avrupa ülkelerinin haklı gösterileri yasaklanması utançtır. Hür ve uygar dünyanın demokratları, mayası karışık olan özgürlük şakşakçıları nereye gittiniz. Ne zaman Gazze'deki bebeklerin kefenlendiğini göreceksiniz. Kişilerin insan olmalarından dolayı sahip oldukları hakların çiğnenmesi küresel anarşizme hizmettir. insan hakları doğuştan kazanılan haklardır. Alçaklığın olimpiyat şampiyonası olsa yanan meşaleyi bunlardan daha iyi taşıyan olamazdı. ’’



ABD'NİN UÇAK GEMİSİ GÖNDERMESİ SORUMSUZLUKTUR

‘’ 1 milyon insanın yollara düşmesi bir dramdır. Elektrik su kesilmiş ve sürekli bombardıman ortalığı savaş alanına çevirmiştir. Yiyecek ve ilaç gibi insani ihtiyaçların karşılanması zordur. Konu Müslüman olunca hatırlanmayan insan hakları kimlerin güdümündedir. İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri bakanı Tel Aviv'de. Ben burada sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil Yahudi olarak da buradayım demiştir. Gazellilere el uzatılmalıdır. Türkiye 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden göndermiştir. İki devletli çözüm gerçekleşmelidir. İslam İşbirliği top çevirmekten fazlasını yapacak kararlılıkta olmalıdır. Cumhurbaşkanımızı akılcı diplomasisi desteklenmelidir. ABD'nin uçak gemileri göndermesi sorumsuzluktur. Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki tatbikat kararı doğrudur. Türkiye ile Kıbrıs'ın birlikte icra edeceği tatbikat meydanın boş olmadığına dair güçlü mesajdır. Hamas'ın da sivillere saldırmasına karşı çıkıyoruz. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Türk milleti yanlarındadır. ’’



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: AYRILIKÇI HAREKETLERE KARŞI MISIN DESTEK Mİ?

‘’ CHP Genel Başkanı geçen haftaki grup toplantısında bize sorular yöneltmiş. Ciddiye almadım, sorular iyi hazırlanmamış. Bugün görüşülecek Suriye ve Irak tezkeresine ne diyeceksin onu açıkla. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlere karşı mısın destek misin. Tedbirin alınmasından yana mısın değil misin? Ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, göç gibi milli güvenliğin idame etmesinin yanında mısın değil misin? Terör örgütlerine müdahale için askerimizin yabancı ülkelere gönderilmesine destek misin değil misin açıkla. Türkiye'ye yabancı postalların ayak basması gibi bir şey yoktur. Olursa verilecek bir canımız vardır o da vatana feda olsun. ’’



YSP KONGRESİNDE ÖCALAN POSTERİ AÇILMASI

‘’ Bölücü yapının 4. kongresi yapıldı. İstiklal marşı okunmadı, Türk bayrağı açılmadı. Bölücü örgüt başının posteri açıldı, Kılıçdaroğlu'ndan ses çıkmadı. Kılıçdaroğlu asıl çürümüşlerin üzerini örtüyor. 4 Ekim'de YSP'li vekilin aracında 2 terörist kıskıvrak yakalandı. TBMM sıralarında oturan bir şerefsizin ortalarında yer aldığı bir kez daha göründü. Sayın Kılıçdaroğlu sizden neden ses çıkmıyor. Bizimkiler onlara nefes aldırmıyor. YSP yeni ismini almıştır. Terör ve bölücülüğün siyasi yatağı, HEDEP olarak yoluna devam edecekmiş. AYM, HDP'nin kapatılması ile ilgili iddianameyi sumen altında bekletmektedir. Daha hangi belgeye ihtiyaç vardır. AYM'den de davacı olacağımızı cümle aleme ilan ediyorum. YSP adıyla seçimlere girmeleri Türk milleti ile alay etmektir. Gecikmiş adalet adalet değildir. HDP ve devamındaki bütün partiler derhal kapatılmalıdır. ’’



TEZKEREYE TAM KADRO EVET DİYECEĞİZ

‘’ Tezkere görüşmelerine MHP tam kadro katılıp şehit ve gazilerimizin yanında olduğunu gösterip evet oyu gösterecektir. Türkiye'nin haklı operasyonlarını tehdit gören ABD başkanı bir tehdittir. İnsansız hava aracımızı düşürmelerinin hesabı er ya da geç sorulacaktır.

Azerbaycan'da Türk toprakları bağımsızlığın sembolü bayrakla tescillenmiştir. Sayın Aliyev'i kutluyorum

A Milli Futbol takımımızı Letonya'yı mağlup etmelerinden dolayı kutluyorum. ’’