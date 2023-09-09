İslam Memiş, 2023 sonu için dolar tahminini açıkladı. Memiş, "Özellikle Orta Vadeli Programda 2025 için 43,90 TL seviyesi bekleniyor. Ben Dolar / TL kurunda 50 TL seviyesini bekliyorum o da gram altında 3 bin TL seviyesine tekabül ediyor." önemli bir değerlendirmede bulundu.

