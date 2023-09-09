İslam Memiş, 2023 sonu için dolar tahminini açıkladı. Memiş, "Özellikle Orta Vadeli Programda 2025 için 43,90 TL seviyesi bekleniyor. Ben Dolar / TL kurunda 50 TL seviyesini bekliyorum o da gram altında 3 bin TL seviyesine tekabül ediyor." önemli bir değerlendirmede bulundu.
İslam Memiş'ten Şok İddia! Dolar ve Altın Uçacak
Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren İslam Memiş, Youtube hesabında dolar ve altını değerlendirdi.
İslam Memiş, 2023 sonu için dolar tahminini açıkladı. Memiş, "Özellikle Orta Vadeli Programda 2025 için 43,90 TL seviyesi bekleniyor. Ben Dolar / TL kurunda 50 TL seviyesini bekliyorum o da gram altında 3 bin TL seviyesine tekabül ediyor." önemli bir değerlendirmede bulundu.
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