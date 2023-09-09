Dolarla birlikte benzin de düşüşe geçti Dolarla birlikte benzin de düşüşe geçti

İslam Memiş, 2023 sonu için dolar tahminini açıkladı. Memiş, "Özellikle Orta Vadeli Programda 2025 için 43,90 TL seviyesi bekleniyor. Ben Dolar / TL kurunda 50 TL seviyesini bekliyorum o da gram altında 3 bin TL seviyesine tekabül ediyor." önemli bir değerlendirmede bulundu. 
 