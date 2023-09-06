Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ‘Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne dair bir açıklama yaptı. Açıklamada ek MTV’nin 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılacağını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir” ifadelerine yer verildi. Çıkan haberlerin yanlış ve yanıltıcı olduğu belirtilen açıklamada, “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız” denildi.

