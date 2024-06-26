Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından 25 Haziran’da ilçede umuma açık faaliyet gösteren hamam ve emlak şirketleri işletmelerine yönelik asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 15 işletme hamam, emlak şirketleri kontrol edildi. Denetimlerde 17 yabancı uyruklu vatandaşın çalışma vizesi olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı, 3 Türk vatandaşının sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Denetimde 5 işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edilerek gerekli idari işlemler uygulandı. Denetimlerde Interpol tarafından ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan 1 şahıs yakalanırken, 18 yabancı şahıs deport edilmek üzere Antalya İl Göç Geri Gönderim Merkezi’ne sevk edildi.

Editör: Can KISA