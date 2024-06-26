Kaza, saat 05.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysi E.'nin kontrolündeki 48 E 5362 plakalı otomobil yan yola girdiği anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Bir süre yan bir şekilde iki tekerinin üzerinde giden araç devrilmek üzereyken park halindeki iki araca çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Hüseyin Gözmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Veysi E. polis merkezine götürülürken, araçta bulunan arkadaşı Hüseyin Gözmen'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın kaldırıma çıkışı, savrularak ilerleyişi ve park halindeki araçlara çarpma anı ile kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yer aldı.