Tuncay & Barcın Avukatlık Bürosu ortakları Av.Özer Tuncay ve Av. Fatih Barcın, düzenlemenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirdikleri ziyaretten sonra sosyal medya hesapları üzerinden bu gelişmeleri değerlendirdiler.

Avukat Fatih Barcın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yabancı yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi son zamanda yaşanan mevzuat değişiklikleri nedeni ile sekteye uğradı. Bu yeni pozitif düzenleme, yatırımcılara daha fazla güvence sağlarken aynı zamanda ülkemizde iş gücüne katkı sağlamalarına olanak tanıyor. Bu tür düzenlemeler, sadece yatırımcıları değil, yerli sektörü de canlandıracak ve bölgemizde uzun süredir tıkanma yaşayan inşaat ve emlak gibi sektörlere de nefes aldıracaktır." dedi.

Özer Tuncay ise, "Bu düzenleme, hem yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artıracak hem de işgücü açısından önemli bir açığı kapatacaktır. Yatırım karşılığı verilen çalışma izni, uzun vadede ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

*İnşaat ve Emlak Sektörü için Umut Verici Gelişme*

Yeni düzenleme, özellikle Antalya ve Alanya gibi yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde faaliyet gösteren inşaat ve emlak sektörlerinde büyük bir heyecanla karşılandı. Uzun süredir ikamet ve çalışma izni problemleri nedeniyle tıkanan sektörlerin yeniden canlanması bekleniyor. İlgili düzenlemenin, bölgede yatırım yapmak isteyen yabancıların önünü açması ve sektördeki durgunluğu ortadan kaldırması umuluyor.

Bu gelişme, sektör temsilcileri tarafından da yakından takip ediliyor. Uzmanlar, yatırımcılara kolaylık sağlayan bu tür değişikliklerin Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar olma özelliğini yeniden güçlendireceğini belirtiyor.

Tuncay & Barcın Avukatlık Bürosu ortakları, yabancı yatırımcıların ikamet ve çalışma izni süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara çözüm üretebilmek adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Düzenlemenin Detayları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre, en az 100.000 USD tutarında yatırım yapan yabancı yatırımcılar, yatırım karşılığı olarak kolaylıkla çalışma izni alabilecekler. Bu izin, yatırımcının ve ailesinin Türkiye'de yasal olarak ikamet etmesine de olanak sağlayacak.

Sektör temsilcileri ve avukatlar, bu düzenlemenin olumlu etkilerinin önümüzdeki aylarda daha net görüleceğini ve sektörlere önemli bir hareketlilik kazandıracağını öngörüyor.

Yapılan değişikliğin yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artıracağı ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayacağı belirtilirken, bu düzenlemenin uzun vadede Türkiye ekonomisine de büyük katkı sunması bekleniyor.