Alanya'da turizm sezonu, bölgedeki esnafın beklentilerinin altında kalarak zorlu bir sürece girdi. Yüksek enflasyon, turist sayısındaki azalma ve alım gücünün düşmesi, esnafı olumsuz etkiliyor. Özellikle lokantacılar, KDV gibi sorunlarla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, birçok esnafın iş bırakma noktasına gelebileceğini belirtti. Değirmenci, günlük kiralık evlerin artış göstermesi nedeniyle büyük otellere yönelen turistlerin, yerel esnafın gelirini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Esnafın tek umudu olan ekim ve kasım aylarının yaklaşması, işlerini toparlamak için bir fırsat olarak görülmesine rağmen, bu aylarda da beklenen hareketliliğin yaşanmaması durumunda sektör büyük bir darbe alacak. Alanya'nın turizminde bu dönemde yaşanacak gelişmeler, esnaf için kritik öneme sahip.