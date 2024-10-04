Alanya Belediyesi Meclis Toplantısı’nda bütçe komisyonu tarafından onaylanan yeni zam tarifeleri, pazarcı esnafının tepkisine neden oldu. Yer temizlik vergisinin 3 bin TL’ye, devir teslim bedelinin ise 100 katına çıkması esnaf arasında huzursuzluğa yol açtı. Öte yandan, bazı pazarcıların Alanya Çevre Yolu’nu kapatarak protesto yapmayı ve cuma günleri tezgah açmamayı düşündüğü öğrenildi.

Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, konuya ilişkin yaptığı açıklamada esnafı sakin olmaya davet etti. Gök, haklarını yasal yollarla arayacaklarını belirterek, “Haklarımızı kanunen arayacağız. Ancak protesto ve tezgah açmama konusuna karşıyım,” ifadelerini kullandı. Başkan Gök’ün bu açıklamaları, esnafın tepkilerini yasal çerçevede sürdürme isteğini vurgularken, olası eylemlere karşı bir duruş sergilediği gözlemlendi.

Pazarcı esnafı, yükselen maliyetlere karşı çözüm arayışlarını sürdürüyor.