Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından açıklanan mezar alanı fiyatlarına göre, Alanya'da yaşam kadar ölüm maliyetleri de ciddi bir sorun haline geldi. 2 kişilik mezar alanlarının fiyatı 60 bin TL, 4 kişilik mezar alanlarının fiyatı ise 120 bin TL'den başlayarak aileleri tedirgin ediyor.

Bu yüksek fiyatların yanı sıra, kefen fiyatlarının da 1.000 TL'ye kadar yükseldiği gözlemleniyor. Alanya'da mezar yapım masrafları ise 10 bin ile 80 bin TL arasında değişirken, bazı mezar yapım firmaları "her bütçeye uygun mezar yapımı" sloganıyla dikkat çekiyor. Bu durum, ölümlerle ilgili maddi yüklerin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vefat eden vatandaşların kefenlerini ücretsiz olarak temin etmesi, bu alandaki bir nebze olsun yükü hafifletse de, mezar yapım masraflarının ailelere kalması, bu süreçte ekonomik zorlukları artırıyor.

Alanya'da hem yaşam maliyetlerinin hem de ölüm maliyetlerinin artması, toplumda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Ailelerin, sevdiklerinin kaybıyla birlikte maddi açıdan da zorlanmaları, bu durumun ne kadar çetin olduğunu ortaya koyuyor.