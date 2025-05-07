İmplantın içine yerleştiği dokunun biyolojik dokular olması nedeniyle ağız içerisindeki her tür sıkıntıdan etkileneceklerini vurgulayan Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “İmplant çevresi enfeksiyonu başladığında öncelikle diş etinde ufak kızarıklıklar ve kanamalar görülür.” dedi. Bu duruma müdahale edilmediğinde enfeksiyonun ilerleyerek kemikte erimelerin başlamasına neden olabileceğine dikkat çeken Güler, tedavi için cerrahi yöntemlere başvurulabileceğini aktardı.

Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, diş implantlarının çevresindeki dokularda gelişebilecek enfeksiyon riski hakkında bilgi verdi ve erken teşhis edilip tedavi edilmediğinde implant kaybına yol açabileceği uyarısını yaptı.

İmplantın yerleştiği doku zamanla ağız içi sorunlardan etkilenebilir!

Periimplant’ın yapılmasının onun ağızda ömür boyu kalıcı olması anlamına gelmediğine dikkat çeken Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “İmplantları hastalar genel olarak metal şeyler olarak düşünürler ve hiçbir zarara uğramayacağı gibi bir algıya sahip olurlar.” dedi.

İmplantın içine yerleştiği dokunun kemik ve yumuşak doku olduğunu hatırlatan Güler, “Bunlar biyolojik dokulardır ve ağız içerisindeki her tür sıkıntıdan onlar da etkilenir. Eğer bir implantın etrafında bu tür etkilenmeler mevcut ise diş etinde kızarıklık, kemikte bir erime var ise buna periimplantitis denilir.” açıklamasını yaptı.

İmplant çevresi enfeksiyonunun ilk belirtileri kızarıklık ve kanama…

İmplant çevresi enfeksiyonu başladığında öncelikle diş etinde ufak kızarıklıklar ve kanamalar görüldüğünü aktaran Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, şunları söyledi:

“Bu duruma müdahale edilmediğinde enfeksiyon biraz daha ilerleyerek kemiğe gelir ve kemikte yavaş yavaş erimeler başlar. O implantı kemik içerisinde tutan şey implantın etrafında ki kemik çerçevesidir. Eğer bu kemikte erime olursa implantı tutan bir kemik olmayacağı için zamanla o implant çıkartılmak zorunda kalabilir. Bunun için erken müdahale her zaman önemlidir ama ilerleyen vakalarda çeşitli müdahaleler gerekebilir.”

Cerrahi müdahale de gerekebilir!

İmplantın çıkarılması aşamasında cerrahi olan ve cerrahi olmayan müdahaleler yapılabildiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Eğer implant çevresinde bulunan enfeksiyon başlangıç durumunda ise o bölge uyuşturularak çelik ya da titanyumdan yapılmış kürek denilen çeşitli aletlerle implantın etrafında bulunan enfeksiyon kazılarak temizlenir. Hastadan iyi bir ağız hijyeni, bakımı istenir ve bu bölgenin toparlanması beklenir.” dedi.

Bu müdahalenin yeterli olmaması durumunda kemikte de bir sıkıntı söz konusuysa bölgeye cerrahi müdahale yapılabileceğini ifade eden Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

“Diş etinin kaldırılarak temizlenmesi gerekir. Cerrahi olarak bölge açılır kemikte bir kayıp görülür ise kemikte ki çıkıntılar düzeltilir ve implantın etrafında yiv denilen girintiler çok derin bir şekilde temizlenir. Tertemiz bir hale getirildikten sonra implant yüzeyinin frezlerle düzleştirilmesi istenebilir. Bunlar yapıldıktan sonra diş eti kapatılır ve hastadan aynı şekilde çok sağlıklı bir ağız bakımı istenir.”