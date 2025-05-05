Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sosyal sorumluluk arttırıcı etkinliklerine devam ediyor. Hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından el hijyenine dikkati çekmek adına kurulan stantta sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınları yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70 e herkesin ilgi gösterdiği organizasyona hastane yönetimi de tam destek verdi. Yönetim ekibi katılımcılara; el hijyenin hem toplumda hem de sağlık kurumlarında enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek bilgi verdi. Etkinlikte bilgilendirmeler yapılarak üzerinde uyarıcı notlar bulunan ikramlar dağıtıldı Düzenlenen organizasyon hakkında bilgi veren Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sema Tekin Şahin, “Günümüzde toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olarak değerlendirilmektedir. Hijyen; sağlıklı ortamın korunması amacıyla her türlü hastalık etmeninin ortamdan uzaklaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Hijyeni sağlamada en temel kural, ellerin doğru yöntem ile yıkanmasıdır. El yıkama, birey ve toplum sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesinde basit, ucuz, toplumda her bireyin uygulayabileceği son derece etkili bir yöntemdir. Hastalık yapan mikroorganizmaların kişiden kişiye en çok el yoluyla bulaşması sebebiyle, günlük yaşantımız içinde yer alan el yıkama hem kişinin kendi sağlığının hem de toplum sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir. " ifadelerini kullandılar.



Kaynak: Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/BÜLTEN