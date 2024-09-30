Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yılın Şubat ayında çıkarılan yeni mevzuat ile, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını kullanması zorunlu hale getirildi. Ücretsiz ders kitabı kullanmayan özel okullara, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca kademeli para cezası ve çalışma ruhsatının iptali gibi cezai müeyyideler uygulanabilecek.

Son dönemde velilerden gelen tepkilerin ardından ek kitap ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimi altına alındı.

ALANYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YUSUF YILMAZ: "EK KAYNAK KULLANILMAYACAK"

Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm eğitim kademeleri için hazırladığı ders kitapları özel okullara ücretsiz olarak dağıtıldı. Okullarımızda devlet kitapları okutularak özel yayınların ekleri kesinlikle okutulmayacaktır. Bakanlığımız, tüm okullara dağıttığı kitapların okutulmasını zorunlu kılmıştır. Alanya'da bu hususu titizle takip ediyoruz. Ne özel okullarda ne de devlet okullarında ek yayın kullanılmayacak; yalnızca Bakanlığımızın dağıttığı kitaplar okutulacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu düzenleme ile velilerin ek yayın ücretleri konusunda yaşadığı sorunların çözülmesi ve eğitimde eşitliğin sağlanması hedefleniyor.