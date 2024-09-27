Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından 25-26 Eylül tarihleri arasında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve ana sponsorluğunu Honda Alanya Motor’un yaptığı “Hoş Geldin Şenliği” birbirinden renkli görüntülerle sona erdi. İki gün boyunca devam eden etkinlik kapsamında konserler, ikramlar, sportif oyunlar ve öğrenci toplukları tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca etkinliğin sponsoru Honda Alanya Motor tarafından Honda Motor sürüş etkinliği yapıldı. Yoğun katılımın olduğu şenlikte öğrenciler ALKÜ Kestel Yerleşkesine renk kattı.



REKTÖR TÜRKDOĞAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Etkinliğin ilk gününde Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Genel Sekreter Onur Ocakdan, fakülte dekanları, MYO Müdürleri ve akademisyenler Kestel Yerleşkesinde düzenlenen “Hoş Geldin Etkinliği”nde stantları ziyaret ederek öğrencilerle buluştular. Rektör Türkdoğan, stant açan topluluk başkanları ve öğrencilerle tek tek sohbet ederek öneri ve istekleri dinledi. Rektör Türkdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra öğrencilere ikramlardan sundular. Çeşitli etkinliklerle devam eden Hoş Geldin Şenliği, akşam da DJ Demir Berkay ve MC Uğur Tanılkan performanslarıyla renklendi. Daha sonra konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, öğrencilere yeni dönemin başarılar getirmesini ve hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Karahan daha sonra Honda Alanya Motor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tamer’e ve Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu’na plaket takdim etti.



ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ

Hoş Geldin Şenliği, ikinci gününde de tüm hızıyla devam etti. Öğrenciler iki gün boyunca rodeo, halat çekme, bocca, voleybol gibi aktivitelerle zaman geçirirken bir taraftan da yarışmalar ve ikramlar devam etti. Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu’nun gösterileri, Kerem Akmaz, DJ Demir Berkay, MC Uğur Tanılkan performanslarıyla ve Grup Araf’ın konseriyle sona erdi. Öğrencilerin üniversiteye uyum sağlamasında etkili olan şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendiler. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Grup Araf’a; Genel Sekreter Onur Ocakdan, DJ Demir Berkay’a ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hasan Uyaroğlu da MC Uğur Tanılkan’a plaket takdim etti. Program İzmir Marşı eşliğinde binalara Türk bayrağı görsellerinin yansıtılmasıyla sona erdi.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLIYORUZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ olarak öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek “Yaklaşık 17 bin öğrencimizin bulunduğu üniversitemizde teorik eğitimlerin yanında uygulamalı eğitimlere de tüm hızımızla devam ediyoruz. Üniversitemizin fiziki alanlarda da büyümesiyle öğrencilerimize en kaliteli öğrenim hayatını sunmayı sürdüreceğiz. Yine öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarının en yüksek seviyede olması için yanlarında olacağız. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için ilgili oldukları sektörlerle iş birlikleri yaparak üniversite hayatlarında iş dünyasını da yakından tanımalarını sağlıyoruz. ALKÜ ailesi olarak öğrencilerimizin başarıları bizlere her zaman gurur verecek. Yeni dönemin tüm öğrencilerimize, ailelerine ve ALKÜ ailesine hayırlı olmasını dilerim.” dedi.