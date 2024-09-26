Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik ve bilimsel gelişmesinin yanında fiziki alanda da büyümesini sürdürüyor. ALKÜ 2024-2025 Akademik Yılı’nın ilk Senato Toplantısı Gazipaşa Yerleşkesinde yapıldı. Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO binasındaki Toplantı Salonu’nda yapılan Senato Toplantısı öncesinde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile bir araya geldi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan Başkanlığında yapılan Senato Toplantısı’na Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Genel Sekreter Onur Ocakdan, fakülte dekanları ve MYO Müdürleri katıldı.

GAZİPAŞA’YA TURİZM UYGULAMA OTELİ MÜJDESİ

ALKÜ Senato Toplantısı öncesi Rektör Türkdoğan ve beraberindeki heyet Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile kahvaltıda buluştu. Rektör Türkdoğan, Başkan Yılmaz’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Pazarcı Mahallesinde arazi tahsisinin yapılarak kurulması planlanan ALKÜ Turizm ve Uygulama Oteli ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yılmaz, yapılan görüşmede belediye olarak gerekli tüm destekleri vereceklerini dile getirdi. Kahvaltının ardından yapılan Senato Toplantısı’nın gündemi ALKÜ Turizm ve Uygulama Oteli projesi oldu. Rektör Türkdoğan yaptığı konuşmada, “Öğrenci sayısı her geçen yıl artan genç üniversitemizde yaklaşık olarak toplam 17 bin öğrenci bulunuyor. Onların eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitim için hem hizmet verecek olan hem de hizmet alacak öğrenci ile personellerimizin faydalanacağı uygulamalı otel konseptinde araziye ihtiyaç duyulmuştu. Bu konuda bizlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihtiyacımıza cevap verdi. Arazi tahsisinin ardından Turizm ve Uygulama Otelimizin inşaatı için girişimlere başladık. Projemizin kısa sürede tamamlanarak hizmete geçeceğine inancım tamdır. Arazinin tahsis edilmesinde öncülük eden Bakanımız Sayın Murat Kurum’a Milli Emlak Genel Müdürümüz Sayın Veli Tunçez’e, Alanyalı ve Gazipaşalı hemşerilerimize teşekkür ederim. Yeni projemiz şimdiden hayırlı olsun.” dedi. ALKÜ Senato Toplantısı’nın devamında 2024-2025 Akademik Yılı ile ilgili projeler ve çalışmalar detaylarıyla konuşuldu. Rektör Türkdoğan yeni dönemin ve yeni projelerin Alanya ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi. Toplantının ardından Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerini uygulama mutfağında ziyaret ederek öğrencilerin dilek ve beklentilerini dinledi. Tüm ALKÜ’lü öğrencilerin daha iyi öğrenim görebilmesi için her alanda çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Rektör Türkdoğan, akademisyen ve öğrencilere başarılar diledi.