Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bilimsel ve akademik çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken bir taraftan da sosyal sorumluluk projelerine bir bir imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında yürütülen 60+ Tazelenme Üniversitesi projesi dolayısıyla ALKÜ’de öğrenci olan yaş almış bireyleri okuma ve yazmaya teşvik etmek amacıyla Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) ile “60+ Taze Bilim” projesi imzalandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile ALGC Başkanı Ferit Kesen arasında imzalanan protokol töreninde Prof. Dr. Mehmet Akın, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, ALGC Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

60+ TAZELENME ÖĞRENCİLERİNİN ETKİNLİKLERİ YAYIMLANACAK

Yapılan “60+ Taze Bilim” protokolü ile 2024-2025 Öğretim Yılı içinde ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin ve alanında uzman kişilerin yazıları ile gerçekleştirilecek etkinlikler, ALGC üyesi basın kuruluşları tarafından Alanya basınında yayımlanacak. Proje kapsamında Alanya genelinde yaş almakta olan bireylerin sesleri duyurulacak, akademik bağlamda toplumun yaş alma sürecinde farkındalığı arttırılacak. Bunun yanında yaşlanma üzerine alanında uzman akademisyenlerce yazılan bilimsel yazılar da proje kapsamında olacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “BÜYÜKLERİMİZİN TECRÜBELERİNDEN HERKES YARARLANACAK”

Protokol sonrası açıklama yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yaş almış bireylerin yaşamlarına dokunan bu proje için ALGC yönetimine ve ALKÜ ailesine teşekkür etti. Proje ile birlikte yaş almış bireylerin tecrübelerinin de toplumla paylaşılmasının önemli olduğuna değinen Rektör Türkdoğan, “Üniversitemiz tarafından 3 yıl önce başlatılan 60+ Tazelenme Üniversitesi projesi her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Proje kapsamında yaş almış bireylerimizin daha aktif ve sağlıklı yaş alma süreçlerine katkı sağlayacak zihinsel becerilerini geliştiren etkinlikler de yapılıyor. Kurulduğu günden bu yana büyük ilgi gören 60+ Tazelenme Üniversitemiz aynı zamanda Türkiye’ye de örnek bir proje oldu. Son olarak ALGC ile yaptığımız “60+ Taze Bilim” projesiyle öğrencilerimiz, etkinliklerini yaparken daha motivasyonlu ve heyecanlı olacaklar. Projede emeği geçen ALGC ve ALKÜ ailesine teşekkür ederim. Yeni projemiz tüm camiaya hayırlı olsun.” dedi.

BAŞKAN KESEN: “PROJE, ALANYA İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

ALGC Başkanı Ferit Kesen ise yaptığı açıklamada, projenin Alanya basını ve okurları için yeni bir başlangıç olacağını söyledi. Yaş almış bireylerin tecrübeleri ve yaşam heyecanlarının herkese örnek olacağını dile getiren Başkan Kesen, “Alanya’mızın tanıtımı ve değerleri bizler için önem taşırken aynı zamanda bunları okurlarımıza ulaştırmak en önemli görevimiz. ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları etkinliklerin de okurlarımızla buluşması Alanya’ya yeni bir heyecan getirecek, büyük-küçük herkes için örnek teşkil edecek. Böylesine önemli bir projenin paydaşı olmaktan ALGC ailesi olarak gurur duyduk. Protokolün imzalanmasına öncülük eden başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve ALKÜ ailesine yürekten teşekkür ederim. Projenin Alanya’mıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” dedi. Protokol töreni aile fotoğrafı sonrası sona erdi.