Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) bilimsel ve akademik çalışmaların yurt içi ve yurt dışı ilgili kurumlardan destek alması için akademik personele ve öğrencilere yönelik eğitimler ile bilgilendirmeler devam ediyor. Üniversitelerdeki çalışmalara destek veren TÜBİTAK’ın projelerinin anlatılması için ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi tarafından ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda TÜBİTAK bünyesindeki Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) iş birliğinde ARDEB Destek Programları ve Yenilikler isimli konferans düzenlendi. ARDEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Arıcı’nın konuşmacı olduğu konferansa Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Genel Sekreter Onur Ocakdan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



DEKAN PROF. DR. CENGİZ: “DESTEKLER, MOTİVASYON ARTIRARAK YENİ UFUKLAR AÇIYOR”

Programın açış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Erhan Cengiz, TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Dekan Cengiz, TÜBİTAK bünyesindeki ARDEB tarafından akademik dünyanın araştırma projelerine sunduğu programlar ve desteklerle bilime büyük hizmet sunduğuna değindi. ARDEB tarafından yapılan desteklerin akademik camia için büyük bir önem taşıdığına değinen Dekan Prof. Dr. Cengiz, “Sağlanan bu destekler hem akademisyenlerimizin hem de öğrencilerimizin bilimsel projelere olan motivasyonunu artırarak bizlere yeni ufuklar açıyor. Burada paylaşılan bilgiler sayesinde üniversitemizin araştırma kapasitesinin daha da güçleneceğine, bilimsel çalışmalara daha etkin adımlar atacağına inancım tamdır.” dedi.



BAŞKAN YARDIMCISI ARICI, DESTEKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPTI

ARDEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Arıcı, konuşmasında TÜBİTAK ARDEB tarafından verilen destekleri ve nasıl yapılması gerektiği ile dikkat edilecek hususları detaylarıyla anlattı. Başkan Yardımcısı Arıcı; ARDEB tarafından bilimsel projelere sağlanan 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1071, 2500, 3501 numaralı destek programlarını anlattı. Arıcı konuşmasının devamında yapılan desteklerle ilgili istatistiki bilgiler vererek “2019-2023 yılları arasında 55 bin 606 proje başvurusu oldu. Desteklenen 9 bin 862 projeye 32 milyar 565 milyon 732 bin TL destek bütçesi ayrıldı. Destek programları içinde dönemli, çağrılı, dönemsiz kategoriler bulunuyor. Bu sayede acil desteğe ihtiyacı olan projelere de anında cevap verebiliyoruz. Destek programlarımızın amacı; dışa bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal veya uluslararası ölçekte yeni bir ürün, süreç, yöntem, model geliştirme amacına yönelik projeleri desteklemek.” dedi. Program Arıcı’nın, destek programları ve bütçeler hakkında detaylı bilgilendirmeler sonrası soru-cevap bölümüyle devam etti. Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç tarafından Başkan Yardımcısı Arıcı’ya hediye takdimi ile son buldu.